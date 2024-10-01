Жительницы Туймазинского района помогают бойцам СВО

Жительницы села Нуркеево помогают бойцам СВО. В Туймазинском районе участницы клуба «Маскиты» плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Супруги-волонтёры изготовили станок для быстрого разрезания тканей.
Схемы нашли сами в интернете. Как оказалось, сплести сеть не так просто – нужно, чтобы и жгут оказался полностью скрыт тканью, и каждая ячейка была закрыта.
Всего по Туймазинскому району функционирует два десятка филиалов штаба. С начала специальной военной операции волонтёрами было изготовлено и отправлено порядка 3500 масксетей. Кроме этого, доставили свыше 500 коробок с гуманитарной помощью, которую собирали по заказам бойцов, связали сотни пар носков.