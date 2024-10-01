В Уфе состоялся «Экофест-2024»

В Уфе прошёл экофестиваль, в рамках которого развернулась ярмарка фермерской продукции со свежими продуктами со всего региона. Также на площадке фестиваля провели мастер-классы по приготовлению блюд, сыроварения, выпечке хлеба, ремесленные занятия и организовали дизайн-маркет локальных брендов, зону экотуризма. Гостей фестиваля также порадовал эколекторий об экологии и здоровом питании.
Для ребят помладше подготовили детскую зону с конкурсами и творческими мастер-классами, контактный зоопарк. В последний день фестиваля прошёл баттл уличных танцев. Кроме того, состоялась фан-встреча с известным бойцом Джеффри Монсоном. Посетители смогли задать ему интересующие вопросы и сделать памятное фото.