В Уфе состоялся «Экофест-2024»

В Уфе прошёл экофестиваль, в рамках которого развернулась ярмарка фермерской продукции со свежими продуктами со всего региона. Также на площадке фестиваля провели мастер-классы по приготовлению блюд, сыроварения, выпечке хлеба, ремесленные занятия и организовали дизайн-маркет локальных брендов, зону экотуризма. Гостей фестиваля также порадовал эколекторий об экологии и здоровом питании.