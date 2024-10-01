В Уфе научились получать графен из отходов нефтехимии

В Межвузовском кампусе Уфы ученые создали установку по переработке отходов нефтехимии в многослойный графен. Его можно использовать при производстве шин, стройматериалов, керамических изделий, что делает их прочными и долговечными. Разработкой занимались ученые из УГНТУ в рамках федеральной программы «Приоритет-2030».

За сотые доли секунды в этом реакторном блоке мгновенно сгорает нефтяной кокс. Благодаря мощному электрическому разряду температура внутри достигает 5000 градусов. Почти как на Солнце, говорят ученые.

Простыми словами, замыкается большой мощности конденсатор через сырьё, в результате чего загорается дуга, получаются условия для получения графена. Это блок управления разрядом из разряда зарядки этими конденсаторами, а здесь компьютер для фиксации данных. Вадим Субханкулов, аспирант кафедры технологии нефти и газа УГНТУ

Именно такую лабораторную установку по переработке отходов нефтехимии в графеновую сажу разработали учёные Уфимского нефтяного университета в Межвузовском кампусе по федеральной программе «Приоритет-2030». Её создавал коллектив из пяти человек под руководством Михаила Доломатова, трудились полтора года.

Делали проект, потом реализовывали этот проект. Потом проводили испытания, улучшали эту установку. И самое интересное, что в Америке аналогичную работу делали 40 человек – четыре университета. Михаил Доломатов, начальник научно-исследовательской лаборатории углеродных материалов и спектроскопии УГНТУ

Уфимские ученые подчеркивают: их разработка поможет российским предприятиям. Ведь до сих пор печную сажу закупают из-за рубежа. Благодаря полученной графеновой саже производители смогут добавлять ее в очень маленьком количестве при изготовлении пластмассовых и керамических изделий, а также автомобильных шин, что делает их прочными, эластичными и долговечными.