В Уфе научились получать графен из отходов нефтехимии

В Межвузовском кампусе Уфы ученые создали установку по переработке отходов нефтехимии в многослойный графен. Его можно использовать при производстве шин, стройматериалов, керамических изделий, что делает их прочными и долговечными. Разработкой занимались ученые из УГНТУ в рамках федеральной программы «Приоритет-2030».
За сотые доли секунды в этом реакторном блоке мгновенно сгорает нефтяной кокс. Благодаря мощному электрическому разряду температура внутри достигает 5000 градусов. Почти как на Солнце, говорят ученые.
Именно такую лабораторную установку по переработке отходов нефтехимии в графеновую сажу разработали учёные Уфимского нефтяного университета в Межвузовском кампусе по федеральной программе «Приоритет-2030». Её создавал коллектив из пяти человек под руководством Михаила Доломатова, трудились полтора года.
Уфимские ученые подчеркивают: их разработка поможет российским предприятиям. Ведь до сих пор печную сажу закупают из-за рубежа. Благодаря полученной графеновой саже производители смогут добавлять ее в очень маленьком количестве при изготовлении пластмассовых и керамических изделий, а также автомобильных шин, что делает их прочными, эластичными и долговечными.
Научные сотрудники активно ищут покупателей. Они уверены, что их изобретением заинтересуются нефтяные компании. Сами ученые планируют довести до ума установку и производить сажу уже в промышленных масштабах, чтобы в день она давала десятки, а в год по две сотни килограммов графена.