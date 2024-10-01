В Уфе прошли соревнования среди пожарных команд

Спасти человека из задымлённого помещения и сделать всё правильно. На базе пожарно-спасательной части №35 Главного управления МЧС состоялись соревнования по боевому развертыванию среди подразделений пожарной охраны республики. В соревнованиях приняли участие 19 команд со всего региона.

Здесь всё как в реальной жизни: надеть полное обмундирование, а дальше приступить к выполнению задачи. Всё нужно делать не только быстро, но и правильно. Пожарные отрабатывают на соревнованиях всё то, что происходит и в рабочих условиях в ситуации пожара.

Для меня самым интересным этапом стала задымлённая башня, где нужно подавать воду. Всё было на уровне, нужно было действовать слаженно. Это всё очень похоже на то, что на пожарах, получаем опыт, обмениваемся знаниями с коллегами. Максим Данилов, участник соревнований

Пожарные в полной экипировке с включением в аппараты защиты органов дыхания и зрения кантовали огромные покрышки, взламывали металлическую дверь с помощью бензореза, преодолевали подъёмы, змейку, стену и узкий лаз. Заходили в непригодную для дыхания среду с нулевой видимостью, спасали пострадавшего и тушили условный пожар.

У нас получилось хорошо, но не взяли призовое место, стартовали хорошо, прошли полосу препятствий на отлично, будем дальше готовиться. Рамзиль Ибатуллин, участник соревнований

Команде из села Киргиз-Мияки не хватило немного. Они не смогли сбить мишень из-за попавшего камня в ствол пожарного рукава. На этапах проводилась эвакуация пострадавших из задымлённого и заваленного помещения, а также проходило условное тушение очагов пожара.

Вообще соревнования проводятся с целью совершенствования навыков, обеспечения выполнения боевых задач, совершенствования работы личного состава с пожарно-техническим вооружением. Альберт Насыров, заместитель начальника 22-го пожарно-спасательного отряда