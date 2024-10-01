В Уфе прошли соревнования среди пожарных команд

Спасти человека из задымлённого помещения и сделать всё правильно. На базе пожарно-спасательной части №35 Главного управления МЧС состоялись соревнования по боевому развертыванию среди подразделений пожарной охраны республики. В соревнованиях приняли участие 19 команд со всего региона.
Здесь всё как в реальной жизни: надеть полное обмундирование, а дальше приступить к выполнению задачи. Всё нужно делать не только быстро, но и правильно. Пожарные отрабатывают на соревнованиях всё то, что происходит и в рабочих условиях в ситуации пожара.
Пожарные в полной экипировке с включением в аппараты защиты органов дыхания и зрения кантовали огромные покрышки, взламывали металлическую дверь с помощью бензореза, преодолевали подъёмы, змейку, стену и узкий лаз. Заходили в непригодную для дыхания среду с нулевой видимостью, спасали пострадавшего и тушили условный пожар.
Команде из села Киргиз-Мияки не хватило немного. Они не смогли сбить мишень из-за попавшего камня в ствол пожарного рукава. На этапах проводилась эвакуация пострадавших из задымлённого и заваленного помещения, а также проходило условное тушение очагов пожара.
По итогам соревнования первое место заняла команда муниципальной пожарной охраны Уфы, вторая строчка осталась за специализированной пожарной частью столицы. Бронзовые медали у 14-го пожарно-спасательного отряда Стерлитамака.