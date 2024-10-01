В Башкирии состоялся форум краеведов

Мероприятие прошло в визит-центре Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе. В нём приняли участие председатели районных отделений Общества краеведов и главы башкирских родов.

Ежегодно форум объединяет людей, заинтересованных в обсуждении актуальных вопросов сохранения, изучения и популяризации историко-культурного наследия, обмене опытом и лучшими практиками в области краеведения. В рамках мероприятия обсуждались вопросы башкирской родовой и семейной геральдики, работы над диалектологическим атласом тюркских народов России, мемориально-символических и этнополитических аспектов краеведения. Гости из разных концов республики обменялись своим опытом краеведческой работы, обсудили её особенности и трудности.