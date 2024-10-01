В Стерлитамаке артисты театрально-концертного объединения открыли 34-й сезон

В Стерлитамакском театрально-концертном объединении состоялось торжественное открытие 34-го концертного сезона «В песнях останемся мы». Для зрителей была подготовлена большая праздничная программа, посвященная 95-летию российского композитора Александры Пахмутовой.

В концерте приняли участие солисты филармонии и оркестр русских народных инструментов под управлением главного дирижера Артема Болотова. Песни о жизни и любви в исполнении артистов вызвали приятные эмоции у зрителей в этот осенний вечер.