В Башкирии сын нанёс матери 40 ударов кулаками и ногами

В июле в состоянии опьянения мужчина напал на 74-летнюю маму, повалил её на пол и серьёзно избил. Он нанёс женщине не менее 40 ударов по различным частям тела кулаками и ногами. При этом женщина находилась в беспомощном состоянии из-за возраста и проблем опорно-двигательного аппарата. Из-за полученных травм она скончалась в квартире в одиночестве. Мужчина вернулся домой, обнаружил маму в бездыханном состоянии и рассказал о случившемся двоюродной сестре, которая и обратилась в полицию.