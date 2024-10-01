ХК «Салават Юлаев» сыграет на домашнем льду с «Куньлунь Ред Стар»

«Салават Юлаев» сегодня проведёт первый матч за неделю. На домашней арене наша команда сыграет против «Куньлунь Ред Стар». Юлаевцы одержали шесть побед в восьми матчах сезона, уступая лидеру Восточной конференции «Автомобилисту» три очка, при этом имея три игры в запасе.