ХК «Салават Юлаев» сыграет на домашнем льду с «Куньлунь Ред Стар»

«Салават Юлаев» сегодня проведёт первый матч за неделю. На домашней арене наша команда сыграет против «Куньлунь Ред Стар». Юлаевцы одержали шесть побед в восьми матчах сезона, уступая лидеру Восточной конференции «Автомобилисту» три очка, при этом имея три игры в запасе.
Что касается «Куньлунь Ред Стар», команда идёт на десятом месте на Западе, одержав всего четыре победы в десяти встречах. Прямую трансляцию встречи «Салават Юлаев» – «Куньлунь Ред Стар» смотрите сегодня в 18:45 на телеканале БСТ.