В Башкирии народный ансамбль «Дустар» отметил 32-летие

В селе Кандры народному ансамблю башкирской песни «Дустар» исполняется 32 года. Коллектив был основан в 1992 году и с тех пор хранит и развивает традиции национального башкирского искусства. Долгие годы вокалисты активно участвуют во всех массовых мероприятиях, ведут гастрольную деятельность, имеют своих постоянных зрителей. Жители города всегда с нетерпением ждут выступления коллектива. Ансамбль является лауреатом международных и всероссийских конкурсов.

Распевка перед выступлением — самое главное для каждого вокалиста. Алия Закирова три года работает аккомпаниатором в ансамбле «Дустар». Вместе с коллективом она придумывает и подбирает репертуар. За время существования ансамбля сменилось не одно поколение артистов.

В селе Кандры во Дворце культуры и спорта коллектив собирается на репетиции дважды в неделю. Кто-то приходит туда вместе со своими близкими, а кто-то обрёл друзей, только придя в ансамбль.

Без народного ансамбля «Дустар» не обходится ни одно культурное событие: будь то праздник, фестиваль, конкурс и другие мероприятия. Ансамбль постоянно принимает участие в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, республиканских, районных фестивалях и конкурсах. На состязаниях занимает высшие места. Имеет дипломы победителя, гран-при, лауреата первой и второй степени, многочисленные благодарственные письма. В 2012 году коллектив получил звание «Народный».