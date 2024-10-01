Аделина Загидуллина провела мастер-класс в Москве

Олимпийская чемпионка из Башкортостана выступила с мастер-классом в Москве. Аделина Загидуллина провела разминку и показательное выступление. Желающие могли попробовать свои силы в фехтовании, а потом была возможность пообщаться с Аделиной в неформальной обстановке и задать интересующие вопросы.
К слову, идею провести такое мероприятие предложила студентка 1 курса Академии Милана Галимова из Уфы, инициативу поддержал Студенческий совет Института финансов и устойчивого развития. Всего в мастер-классе приняли участие более 200 студентов.