Аделина Загидуллина провела мастер-класс в Москве

Олимпийская чемпионка из Башкортостана выступила с мастер-классом в Москве. Аделина Загидуллина провела разминку и показательное выступление. Желающие могли попробовать свои силы в фехтовании, а потом была возможность пообщаться с Аделиной в неформальной обстановке и задать интересующие вопросы.