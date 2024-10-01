В Башкирии пенсионеры бесплатно покатались на коньках

В городе Октябрьском в День пожилых людей решили устроить оздоровительное массовое катание для людей серебряного возраста. Вход на каток нового Ледового дворца для пенсионеров сделали свободным.

Впервые на коньки он встал еще в школе. Но даже спустя десятилетия Геннадий Пищулин не теряет навыков катания. На лёд мужчина старается выходить по три раза в неделю. Возможность теперь есть. У города появился свой ледовый дворец.

Несколько десятков людей серебряного возраста собрались сегодня в ледовом дворце Октябрьского. Для пенсионеров устроили массовое катание. В честь Дня пожилых вход сделали свободным.

Если 1 октября бесплатно, то в остальные дни сегодняшние гости тоже могут кататься на коньках на льготных условиях. В рамках программы «Башкирское долголетие» для пенсионеров предусмотрены скидки на посещение в размере 50%.

Ледовую арену в Октябрьском открыли в конце прошлого года. Объект был построен при финансовой поддержке «Башнефти», в рамках сотрудничества компании с республикой. До этого здесь не было крытых катков.

Общая площадь ледового дворца 6500 квадратных метров. Трибуны рассчитаны на 800 зрителей. Комплекс обеспечен всем необходимым спортивным оборудованием — от тренажеров для тренировок хоккеистов и фигуристов до машины для выравнивания льда.