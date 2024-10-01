Госоркестр Башкирии представил абонемент «Приглашенные дирижеры»

Впервые Госоркестр Башкортостана представил новый абонемент «Приглашенные дирижеры». Его в 33-м концертном сезоне открыл знаменитый дирижёр Дмитрий Юровский. В Международный день музыки на сцене государственного концертного зала «Башкортостан» прозвучали шедевры мировой классики: симфония №2 ре мажор Людвига ван Бетховена и Симфония №5 си-бемоль мажор Сергея Прокофьева.

Дмитрий Юровский побывал за дирижерским пультом оркестров Манчестера, Венеции, Милана, Лиссабона, Мюнхена, Шанхая, Вены и не только. На уфимской сцене он оказался во второй раз. Приехав за несколько дней до выступления, он успел обойти столицу республики и побывать в точках притяжения уфимцев.