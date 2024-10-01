В Уфе открылся новый корпус детской музыкальной школы №1

Это у нас любовь поколений, у Киры и бабушка, и тетя, и все братья-сестры ее окончили музыкальную школу, поэтому у нас выбора не было, мы уже твердо знали, что пойдем в музыкальную школу. Кира уже с 6 лет ходила на дополнительные курсы, обучалась на фортепиано, поэтому с этого года, с 1 класса мы сразу пошли в музыкальную школу. Мы живем неподалеку, нам очень повезло. Этот новый корпус такой красивый, нам повезло сюда ходить.

Ангелина Чобит, мама Киры Чобит