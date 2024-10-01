В Уфе открылся новый корпус детской музыкальной школы №1

Открытие третьего корпуса и появление нового рояля российского производства. В уфимской детской музыкальной школе №1 произошли перемены. Кроме двух действующих корпусов по улицам Ленина и Менделеева, свои двери открыл третий — в доме №16 по улице Бехтерева, оборудованный под отделение фортепиано. А в рамках нацпроекта «Культура» школе удалось приобрести новый рояль «Михаил Глинка».
Сольфеджио, музыкальная литература, сольное пение — базовые предметы Детской музыкальной школы №1. В ней по 23 направлениям учатся более 1000 ребят, которых после 7 лет обучения ждут педагоги училищ и консерваторий. Этот нелегкий, но интересный путь только предстоит пройти восьмилетней Амелии Ахметовой — она любит и танцевать, и заниматься акробатикой, но сердце, по ее словам, отдано музыке.
Я люблю играть на фортепиано, я занимаюсь уже второй год. Я играю моей учительнице, а она проверяет, хорошо ли я дома выучила домашнее задание.Амелия Ахметова, ученица детской музыкальной школы №1 им. Н. Сабитова
Игра на фортепиано — одно из самых популярных и нелегких направлений среди детишек, которое, конечно, пользуется спросом. Освоив его базу, можно овладеть почти любым другим инструментом.
Играю свои песни любимые, потом уже мы приступаем к уроку. Так музыка развивает свой мозг, и потому что всегда классно, если чем-то умеешь.Кира Чобит, ученица детской музыкальной школы №1 им. Н. Сабитова
Это у нас любовь поколений, у Киры и бабушка, и тетя, и все братья-сестры ее окончили музыкальную школу, поэтому у нас выбора не было, мы уже твердо знали, что пойдем в музыкальную школу. Кира уже с 6 лет ходила на дополнительные курсы, обучалась на фортепиано, поэтому с этого года, с 1 класса мы сразу пошли в музыкальную школу. Мы живем неподалеку, нам очень повезло. Этот новый корпус такой красивый, нам повезло сюда ходить.Ангелина Чобит, мама Киры Чобит
Здесь создают все условия для качественного обучения. К слову, в рамках нацпроекта «Культура» в Детской музыкальной школе №1 появился новый рояль «Михаил Глинка» российского производства.
Это новая модель именно российского производства, и очень хорошая модель, очень хорошая. Мы, если честно, даже не ожидали, что вот такого качества будет рояль. Очень хорошего качества. Здесь камерный зал. Соответственно, здесь будут проходить концерты и по Пушкинской карте, и наши концерты-лекции, и родительские собрания, и поэтому он здесь просто необходим.Лариса Морозова, заведующая отделением фортепиано корпуса №3 детской музыкальной школы №1 им. Н. Сабитова
С нового учебного года в музыкальной школе появился третий корпус, оборудованный под отделение фортепиано. 7 небольших и светлых «камерных» классов открыли свои двери для новых учеников.
Здесь будут заниматься в основном пианисты отделения фортепиано — 10 преподавателей и более 50 учащихся. При поддержке Министерства культуры. Мы подавали заявку, где нашу заявку одобрили. Кстати, также кроме рояля мы приобрели компьютер и методическую литературу для наших юных пианистов.Айнур Искандаров, директор детской музыкальной школы №1 им. Н. Сабитова
Школа продолжает открывать новые горизонты развития. Она открылась более века назад, за это время начальное музыкальное образование здесь получили ныне известные композиторы, заслуженные деятели искусств Башкортостана и России. И, возможно, именно те дети, которые сейчас сидят в новых классах, в будущем станут знаменитыми музыкантами.