В Башкирии фиксируют незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРИ

В Башкирии на прошедшей неделе количество случаев заболевания гриппом и острыми респираторными инфекциями сократилось на 0,5% по сравнению с показателями предыдущей недели. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

За последнюю неделю в регионе ОРИ и грипп подхватили 27 152 человека, из которых 11 748 – дети. Лечение в условиях стационара получают 310 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.