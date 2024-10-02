В Башкирии фиксируют незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРИ

В Башкирии на прошедшей неделе количество случаев заболевания гриппом и острыми респираторными инфекциями сократилось на 0,5% по сравнению с показателями предыдущей недели. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.
За последнюю неделю в регионе ОРИ и грипп подхватили 27 152 человека, из которых 11 748 – дети. Лечение в условиях стационара получают 310 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.
Отметим, в Башкирии в сентябре стартовала прививочная кампания против гриппа. В республику привезли 1 184 290 доз вакцин. Медики призывают вакцинироваться ежегодно. Всего с 26 сентября привились 838 670 человек. Данный показатель соответствует стандартным темпам вакцинации.