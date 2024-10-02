В Башкирии благодаря неравнодушному горожанину задержали пьяного водителя

В Башкирии благодаря сообщению в чат-бот ГАИ удалось задержать очередного пьяного водителя.
1 октября в Ишимбайском районе неизвестный гражданин сообщил, что в сторону Ишимбая со стороны деревни Салихово движется пьяный водитель на «Опель Астра». Информация была незамедлительно передана инспекторам.
Правоохранители задержали водителя. Им оказался 40-летний местный житель. Медицинское освидетельствование показало семикратное превышение нормы алкоголя в выдыхаемом им воздухе.
Напомним, сообщить о грубых нарушениях ПДД водителями или пешеходами можно по телефону горячей линии МВД по РБ: 8 372 93 92 или в чат-бот госавтоинспекции: @GIBDDRB_02bot.