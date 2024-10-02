В Уфе стартовали соревнования по многоборью спасателей

В Уфе стартовали 20-е республиканские соревнования по многоборью спасателей. За звание лучших поборются девять команд со всей республики. Мужчины должны оперативно деблокировать пострадавшего из транспортного средства, а девушки ведут контроль за его состоянием.

В колледже радиоэлектроники обучают студентов, которые в будущем будут спасать водителей автомобилей, попавших в ДТП. Дорожное происшествие, гибель или иная чрезвычайная ситуация – спасатели должны быть готовы во всех смыслах. Поэтому и проводятся подобные соревнования.