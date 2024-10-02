120 студентов из Башкирии выиграли гранты на реализацию бизнес-проекта

120 студентов Башкортостана выиграли гранты в размере 1 млн рублей на реализацию своего бизнес-проекта. Третий год подряд по числу победителей конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Университетская технологическая платформа предпринимательства» республика входит в пятерку регионов-лидеров.

Активная молодежь встретилась с представителями органов исполнительной власти республики и институтов поддержки бизнеса, познакомилась с проектами и новыми идеями, а также получила ответы на интересующие их вопросы по предпринимательству.