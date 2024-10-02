Жители Башкирии могут выбрать «Мисс Россия-2024»

На национальном конкурсе красоты «Мисс Россия-2024» началось народное интернет-голосование. В этом году Башкирию на конкурсе представляет Радмила Асфандиярова.
Радмила стала победительницей «Мисс Республика-2024» и получила возможность стать Мисс Россия. Первая десятка в народном голосовании автоматически попадёт в топ-20 в финале шоу. Проголосовать может любой желающий по ссылке.
В конкурсе участвует 50 красавиц из разных уголков России. В ходе конкурса представительница Башкирии Радмила стала победительницей трех промежуточных этапов: национальный костюм, где она выступила в наряде от БХП «Агидель» и преподнесла сувениры от того же бренда; этап творческих номеров и на этапе благотворительных проектов. Финал национального конкурса «Мисс Россия-2024» состоится 5 октября в Москве.