Власти Башкирии обсудили реализацию программы «Башкирский домик»

В республике планируют создать не менее 3 тысяч новых рабочих мест, увеличить доли малоэтажного строительства в общем объеме до 75% к концу десятилетия и улучшить жилищные условия 20 тысяч семей – всё это в рамках инициативы «Башкирский домик». Программа будет финансироваться за счет средств частных инвесторов.

Обсудили и итоги работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Руководитель кабмина отметил, что смертность на водоёмах с начала года в регионе снизилась на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В регионе открылись новые пляжи, их количество с 2018 года увеличилось более чем в два раза. По этому показателю уже не первый год Башкортостан занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. В соответствии с поручением главы республики в Башкортостане начата реализация пилотного проекта по созданию мобильных спасательных постов. Уже приобретено пять комплексов.