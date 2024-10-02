Очередная группа бойцов из Башкирии отправилась на СВО после отпуска

Очередная группа военнослужащих из республики отправилась на Донбасс. Бойцы приезжали в отпуск. За две недели они успели повидаться с родными, а также решить бытовые вопросы и сегодня с новыми силами готовы вернуться в строй и сменить своих братьев по оружию, предоставив им возможность приехать к родным.

Желающих поступить на службу большое количество. Государство со своей стороны делает все возможное для добровольцев. К примеру, на днях стало известно, что власти республики приняли решение увеличить региональную выплату для участников специальной военной операции. К 1 млн 205 тысяч рублей добавят еще 500 тысяч. Её получат граждане, подписавшие контракт с Минобороны России на один год и более.