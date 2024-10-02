ХК «Салават Юлаев» уступил дома «Куньлунь Ред Стар»

«Салават Юлаев» уступил команде «Куньлунь Ред Стар» из Пекина на домашнем льду. В составе уфимцев дебютный матч провел нападающий Денис Ян, перешедший в башкирский клуб из нижегородского «Торпедо». Стартовый период остался безголевым.

После перерыва первую шайбу в сезоне забрасывает восстановившийся после травмы Данил Алалыкин. Он оказался первым на добивании. Удвоил преимущество хозяев Джошуа Ливо. В заключительном периоде гости отыграли два этих гола, а затем забросили ещё три шайбы, одна из которых влетела уже в пустые ворота. 2:5 – поражение уфимской команды.