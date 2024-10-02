Житель Уфы устроил поножовщину в квартире

В Уфе перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в убийстве и покушении на убийство. Преступник находился в розыске почти полтора месяца.

26 апреля в больницу привезли 49-летнего мужчину. У пациента диагностировали ножевые ранения. В его квартире в Кузнецовском затоне было найдено тело ещё одного мужчины с ранениями.

Оказалось, в квартире происходило застолье. Во время посиделки один из гостей вооружился двумя ножами и напал на собутыльников. Хозяину квартиры удалось сбежать и обратиться за помощью. Его товарищ остался в квартире и скончался от ножевых ранений.

Дебошир накинул на себя вещи из квартиры, чтобы скрыться от камер видеонаблюдения, и сбежал. По дороге он избавился от телефона и орудия убийства. После месяца розыскных мероприятий подозреваемый в преступлении был задержан в бане на территории садового участка в одном из СНТ Дёмского района.