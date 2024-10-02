Врачи Башкирии достали из лёгкого пациента косточку ягоды

В Ишимбае в городскую больницу обратился 74-летний местный житель. У пациента диагностировали ослабленное дыхание с одной стороны.

Благодаря компьютерной томографии органов грудной клетки было обнаружено инородное тело в дыхательных путях. У мужчины нашли косточку черешни в главном бронхе левого лёгкого. Инородное тело оказалось подвижным и двигалось при вдохе и выдохе. При этом неизвестно, сколько косточка находилась в лёгком пациента.

Была проведена операция. После процедуры пациента осмотрели, вскоре его выписали из стационара. Мужчина чувствует себя хорошо и не испытывает никаких осложнений.