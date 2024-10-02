В МЧС по Башкирии рассказали о причинах горящей сельхозтехники

В ведомстве рассказали, по каким причинам в регионе так часто горит сельскохозяйственная техника. Как пояснили дознаватели МЧС России, предварительной причиной является неисправность систем, узлов и механизмов транспортных средств.

Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о загоревшемся во время полевых работ тракторе. Инцидент произошел в Бижбулякском районе республики. До этого случая сгорели два комбайна. Один – в Куюгазинском, другой – в Салаватском районе Башкирии.

Также в начале сентября в Ишимбае сгорели комбайн и уборочный «КамАЗ». Тогда 45-летний мужчина с ожогами рук и лица II степени был доставлен в реанимацию. В тот же день загорелась спецтехника неподалеку от деревни Новоиликово. Никто не пострадал.

В Бакалинском районе 6 сентября между населенными пунктами Мирзаитово и Нарат-Елга прямо в поле сгорел комбайн. Пострадавших не было. Одно из предприятий АПК лишилось уборочной техники 10 сентября в Стерлибашевском районе: загорелся комбайн John Deere W540.

Трактор сгорел 11 сентября на полевой дороге в Салаватском районе. По словам водителя спецтехники, моторный отсек загорелся прямо на ходу. Тракторист потушил огонь огнетушителем, сам он не пострадал.