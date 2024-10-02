Максим Забелин назначен руководителем администрации Главы Башкирии

Максим Васильевич с 2003 по 2009 годы работал в медицинских структурах Минобороны. С 2010 по 2012 годы трудился врачом-хирургом городской клинической больницы в Москве, позднее – заведующим хирургическим отделением в Московском областном онкодиспансере.