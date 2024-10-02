В Башкирии выдали госнаграды лучшим спортивным управленцам

В столице республики сегодня чествовали лучших спортивных управленцев Башкортостана. Церемония вручения новой награды прошла в здании Государственного Собрания-Курултая. Она была создана по инициативе высшего законодательного органа республики. На заседании экспертного совета по спорту были определены лауреаты и номинанты. Церемонию приурочили к скорому проведению в Уфе международного форума «Россия — спортивная держава». Всего лучших управленцев определили в 10 номинациях.

Родилась идея амбассадоров спорта, тех, кто показывают пример, занимаются спортом, поддерживают федерации, команды, проводят мероприятия, наградить своеобразными «Никами».

Рустем Ахмадинуров, первый заместитель председателя комитета Государственного собрания Республики Башкортостан, советник Главы Республики Башкортостан по спорту

Лучших определили в таких номинациях, как: самый спортивный руководитель федерального или республиканского органа власти, глава муниципалитета, депутат парламента. Также наградили лучшего руководителя учебного заведения, учреждения культуры, главного врача и директора школы. Отдельно отметили самого спортивного руководителя в области адаптивного спорта. В номинации «За волю к победе!» награду получил ветеран СВО и депутат Курултая Артур Галеев. В планах сделать вручение награды ежегодным.

Работая врачом-хирургом, я всегда вспоминал, что крепкое тело всегда помогает в освоении в профессии новых навыков и позволяет сохранить высокую работоспособность. Поэтому даже по достижении зрелого возраста я продолжаю заниматься и призываю свой коллектив.

Фанил Шамигулов, главный врач городской клинической больницы Демского района г. Уфы
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