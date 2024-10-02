В Башкирии выдали госнаграды лучшим спортивным управленцам

В столице республики сегодня чествовали лучших спортивных управленцев Башкортостана. Церемония вручения новой награды прошла в здании Государственного Собрания-Курултая. Она была создана по инициативе высшего законодательного органа республики. На заседании экспертного совета по спорту были определены лауреаты и номинанты. Церемонию приурочили к скорому проведению в Уфе международного форума «Россия — спортивная держава». Всего лучших управленцев определили в 10 номинациях.