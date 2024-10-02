В Уфе провели чемпионат и первенство республики по плаванию

Это первые крупные календарные соревнования в новом сезоне, но не последние — весной столица республики примет межрегиональный чемпионат. О нагрузках и выходе на пик формы, а также новых звездочках башкирского плавания подробнее далее.
В заплыве сильнейших среди женщин на стометровке вольным стилем кандидаты в мастера спорта и перворазрядницы из Уфы, Салавата, Нефтекамска и Стерлитамака. Но внимание большинства зрителей приковано к Софье Ведищевой на четвёртой дорожке — только по итогам двух дней соревнований она заработала 6 медалей высшего достоинства. А победа в этом заплыве стала для нее юбилейной — 20-й на чемпионате Башкортостана.
Соревнования в Уфе длились три дня. На разных дистанциях на спине, вольным стилем, брассом, баттерфляем и комплексном плавании выступали атлеты трех возрастных групп: до 15 лет, до 18 и старше 19 лет.
Для пловцов это первые крупные соревнования после лета. Многие спортсмены все еще находятся под нагрузкой. Однако это не мешает показывать им на дорожке лучшее время и улучшать свой же результат.
До Нового года спортсмены будут выступать на короткой воде, с января начнутся старты на длинной воде. Задача пловцов и тренеров — подготовиться к чемпионату Приволжского федерального округа. Турнир пройдет в марте следующего года в Уфе.