В Уфе провели чемпионат и первенство республики по плаванию

Это первые крупные календарные соревнования в новом сезоне, но не последние — весной столица республики примет межрегиональный чемпионат. О нагрузках и выходе на пик формы, а также новых звездочках башкирского плавания подробнее далее.

В заплыве сильнейших среди женщин на стометровке вольным стилем кандидаты в мастера спорта и перворазрядницы из Уфы, Салавата, Нефтекамска и Стерлитамака. Но внимание большинства зрителей приковано к Софье Ведищевой на четвёртой дорожке — только по итогам двух дней соревнований она заработала 6 медалей высшего достоинства. А победа в этом заплыве стала для нее юбилейной — 20-й на чемпионате Башкортостана.

Не ожидала показать такие секунды на этой дистанции. Я улучшила свое время. К ПФО мы будем подводить свою лучшую форму. Надеюсь, там я смогу сделать все, что задумывалось на этот сезон. Софья Ведищева, многократная чемпионка Республики Башкортостан по плаванию

Соревнования в Уфе длились три дня. На разных дистанциях на спине, вольным стилем, брассом, баттерфляем и комплексном плавании выступали атлеты трех возрастных групп: до 15 лет, до 18 и старше 19 лет.

По времени мог бы лучше, конечно. Далеко не самое мое лучшее время. Готовимся к ПФО просто. Ну занял место и отлично, а так под нагрузкой был, можно сказать. Виталий Цыбрюк, победитель чемпионата Республики Башкортостан по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем

Для пловцов это первые крупные соревнования после лета. Многие спортсмены все еще находятся под нагрузкой. Однако это не мешает показывать им на дорожке лучшее время и улучшать свой же результат.

Всегда реально улучшить свой результат, всё зависит от профессионализма тренера и спортсмена. Мирослав Мишин, старший тренер сборной Республики Башкортостан по плаванию