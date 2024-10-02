В Уфе прошло первенство по биатлону среди спортсменов до 18 лет

В Уфе завершилось первенство России по биатлону среди юношей и девушек до 18 лет. Первые две гонки участники провели на роллерах. Выступили в эстафете, а в индивидуальной гонке лучшими стали Виктор Вальтер из Красноярского края и София Диордиева из Рязанской области. Закрывали первенство биатлонисты выступлением в кросс-спринте на четыре километра у юношей и три — у девушек, с двумя огневыми рубежами.