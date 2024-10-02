Спортсмены из Башкирии завоевали медали на международных соревнованиях «Петербургская осень»

Две медали на международных соревнованиях «Петербургская осень». Башкирские пара-каратисты Айрат Уразаев и Эренбург Миксонов успешно завершили крупный турнир. Представители нашего региона завоевали призовые места в дисциплине «пода-ката».

Главное достижение осени для Эренбурга Миксонова — даже не очередное золото, а новая коляска. Это главный инструмент спортсменов, выступающих в дисциплине «пода-каратэ», на ней выполняются все развороты, прыжки и другие элементы. Учитывая, что Миксонов вошёл в состав сборной России, он получил коляску от национальной команды.

Буквально неделю я поработал, так вышло, что в финале у меня была техническая заминка. Не до конца была отрегулирована, колёса задевали брызговик. Эренбург Миксонов, победитель международных соревнований «Петербургская осень»

Коляска имеет действительно огромное значение для спортсменов. Чем она старше, тем тяжелее, а значит, все элементы выполнять сложнее, потому что нужно быть к этому ещё более физически готовым. Заруба за первое место в Санкт-Петербурге у Уразаева и Миксонова получилась серьёзной, Айрат уступил лишь полбалла.

Коляска сама по себе является довольно старой, постарше меня, состояние у нее удовлетворительное с натяжкой, всё, что нужно, делается, но она намного тяжелее, нежели те, которые сейчас. Айрат Уразаев, серебряный призёр международных соревнований «Петербургская осень»

Участниками турнира стали более 1000 спортсменов из России, а также Армении, Беларуси, Ирана, Узбекистана и других стран. В категории «пода-ката» Уразаев и Миксонов традиционно были фаворитами, а основные соперники искали их слабые места и изъяны. В этот раз снова не получилось найти.

У нас в Уфе хорошие условия, один из лучших тренеров России, благодарен своему тренеру Тимербаеву Марату, также хочу поблагодарить директора Новцева Виталия Марковича. Эренбург Миксонов, победитель международных соревнований «Петербургская осень»