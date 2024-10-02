Спортсмены из Башкирии завоевали медали на международных соревнованиях «Петербургская осень»

Две медали на международных соревнованиях «Петербургская осень». Башкирские пара-каратисты Айрат Уразаев и Эренбург Миксонов успешно завершили крупный турнир. Представители нашего региона завоевали призовые места в дисциплине «пода-ката».
Главное достижение осени для Эренбурга Миксонова — даже не очередное золото, а новая коляска. Это главный инструмент спортсменов, выступающих в дисциплине «пода-каратэ», на ней выполняются все развороты, прыжки и другие элементы. Учитывая, что Миксонов вошёл в состав сборной России, он получил коляску от национальной команды.
Коляска имеет действительно огромное значение для спортсменов. Чем она старше, тем тяжелее, а значит, все элементы выполнять сложнее, потому что нужно быть к этому ещё более физически готовым. Заруба за первое место в Санкт-Петербурге у Уразаева и Миксонова получилась серьёзной, Айрат уступил лишь полбалла.
Участниками турнира стали более 1000 спортсменов из России, а также Армении, Беларуси, Ирана, Узбекистана и других стран. В категории «пода-ката» Уразаев и Миксонов традиционно были фаворитами, а основные соперники искали их слабые места и изъяны. В этот раз снова не получилось найти.
Сейчас башкирские каратисты получат небольшой отдых, а скоро приступят к совершенствованию своих навыков и подготовке к новым соревнованиям.