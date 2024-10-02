Сотрудники компании «Ультрадекор» сдали нормативы ГТО

Спортивный вызов. Сотрудники компании «Ультрадекор» проверили свои физические возможности, сдав нормативы комплекса ГТО.

Так единым строем сотрудники компании «Ультрадекор» устремились к сдаче норм всероссийского комплекса ГТО. Вместе они уже пробегали марафоны, высаживали деревья. Но эта спортивная совместная акция стала новым вызовом и лучшим тестом на выносливость.

Бег на короткую и длинную дистанции, прыжки в длину, подтягивание на перекладине и отжимание, – к базовым упражнениям комплекса сотрудники предприятия оказались готовы.

Всего в спортивном празднике приняли участие более 70 сотрудников компании. Выступали целыми семьями. Для самых юных спортсменов была организована отдельная площадка. Но и ребята также проходили испытания спортом.