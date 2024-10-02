В Башкирии запустили цех по переработке куриного помёта

В Благовещенске предприниматель открыл бизнес по переработке куриного помета. Утилизация отходов птицеводства в целом является острой проблемой в мире. Способ его уничтожения без ущерба для природы до сих пор не изобретен. Руслан Хафизов первый в стране открыл цех по переработке помёта и производству из него кормов и удобрений. За реализацию этой технологии и получение лицензии он боролся более десяти лет.

При перевозке помёта с птицефабрик необходимо снизить класс опасности. Для этого в него добавляют минеральные сорбенты, которые блокируют аммиак, тяжёлые металлы, различные токсичные соединения. После навоз смешивают с глиной и песком. Для уменьшения содержания влаги в жидком навозе используется сепаратор.

После обработки в сепараторе помёт отправляется на сушку. Там все вредные вирусы испаряются благодаря высокой температуре. Большинство птицефабрик сбрасывают отходы на поля. Вместе с навозом в почву попадают болезнетворные бактерии, яйца гельминтов и другие вредные организмы, которые через продукты питания могут поступать в организм человека.

На производстве изготавливают корма не только для коров и лошадей, но и для кроликов, уток, рыб. Рецепт выбирает сам заказчик. В соответствии с потребностями животного продукцию можно обогатить аминокислотами, белком, протеином. Также из помёта производят и удобрения. Технология производства заинтересовала птицефабрики республики и соседних регионов.