В Уфе состоялся конкурс исполнителей башкирской классической музыки «Елкән»

Детско-юношеский телеканал «Тамыр» провел концерт лауреатов Телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкән». Его организовали в День музыки в преддверии старта нового телесезона. В исполнении детей прозвучали произведения Хусаина Ахметова, Наримана Сабитова, Рауфа Муртазина, Рафаила Касимова, Светланы Шагиахметовой, Ильдара Хисамутдинова, Урала Идельбаева. Лауреаты первых трех телеконкурсов представили пьесы в знаменательном для любого музыканта месте — музее Шаляпина.

Открытый телевизионный конкурс юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкән» создан детско-юношеским телеканалом «Тамыр» при поддержке Минкульта республики в рамках реализации программы «Национальные проекты России. Культура». Конкурсанты исполняют произведения башкирских композиторов и башкирские народные мелодии в обработке профессиональных музыкантов.