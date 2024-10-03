В Уфе отметили День среднего профессионального образования

Более ста педагогов наградили государственными и ведомственными наградами за профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд. Башкортостан – в числе регионов-лидеров по количеству учреждений среднего профессионального образования, а также по участию в федеральном проекте «Профессионалитет».
Благодаря этой программе идет подготовка специалистов под целевой заказ работодателей, сами предприятия включаются в образовательный процесс. На территории республики уже функционируют 14 образовательных и образовательно-производственных кластеров. К 2025 году планируют создать еще четыре. Участниками федерального проекта стали уже более 60 колледжей Башкортостана.
На празднике присутствовала и делегация из Луганской Народной Республики. Группа приехала из города Красный Луч. В эти дни она проходит стажировку в ведущих колледжах республики и пробудет в Башкортостане до 4 октября. Представителей делегации знакомят с работой учреждений СПО. Для каждого члена учебных заведений Красного Луча подготовили ту программу, которая соответствуют его профилю. Своими впечатлениями о развитии системы образования в Башкортостане поделился заместитель директора Краснолучского горно-промышленного колледжа.