В Уфе отметили День среднего профессионального образования

Более ста педагогов наградили государственными и ведомственными наградами за профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд. Башкортостан – в числе регионов-лидеров по количеству учреждений среднего профессионального образования, а также по участию в федеральном проекте «Профессионалитет».

Благодаря этой программе идет подготовка специалистов под целевой заказ работодателей, сами предприятия включаются в образовательный процесс. На территории республики уже функционируют 14 образовательных и образовательно-производственных кластеров. К 2025 году планируют создать еще четыре. Участниками федерального проекта стали уже более 60 колледжей Башкортостана.