В Башкирии жители 60+ сдали нормативы ГТО

В Сибае прошёл фестиваль сдачи нормативов ГТО для людей старше 60 лет. Участниками стали «Серебряная молодёжь», а также члены Всероссийского общества инвалидов и волонтёрская группа «Помощь фронту». Состязания проходили на стадионе «Труд».

По словам организаторов, сибайцам старших возрастов не страшны никакие испытания. Несмотря на трудности, занятия спортом для них привычнее, чем для многих представителей молодого поколения.