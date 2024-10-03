В Башкирии снижается количество заболевших ОРЗ

В Башкортостане снижается количество больных острыми респираторными заболеваниями. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Так, ОРВИ наблюдается у 27 тысяч жителей республики, более 300 лечатся в стационарах.

Но, по прогнозам специалистов, на октябрь придётся пик заболеваемости, который продлится до марта следующего года. Что касается нового штамма коронавируса ХЕС, то он зафиксирован у одного человека в Уфе.