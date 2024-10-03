Бойцы из Башкирии после отпуска снова отправились в зону СВО

Мобилизованные военнослужащие из Башкортостана завершили отпуск и отправились в зону проведения специальной военной операции. К своим боевым задачам вернулись 99 человек. Церемония отправки традиционно состоялась на площади перед «Уфа-Ареной».
С напутственным словом к бойцам обратились представители администрации и военкомата. Проводить воинов и передать им гостинцы пришли друзья и члены их семей.
Сегодня контракт на военную службу могут заключить мужчины в возрасте до 65 лет. Подписать соглашение имеют право и не служившие ранее граждане, получившие высшее или среднее профессиональное образование. Все интересующие вопросы можно задать по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы».