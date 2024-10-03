В Башкирии две женщины избили и ограбили пенсионера

В Белебее двух женщин обвинили в ограблении и избиении пенсионера. Подробности рассказали в республиканской прокуратуре.

Фото №1 - В Башкирии две женщины избили и ограбили пенсионера

В июне две нетрезвые горожанки встретили на улице незнакомого 88-летнего мужчину. Они применили к нему физическую силу, сняли с шеи золотую цепочку и скрылись. Оказалось, мужчина имеет статус «Дети войны».

Личности напавших женщин установлены. У них найдены 23 тысячи рублей, которые они выручили от реализации драгоценности. Сейчас уголовное дело направлено в Белебеевский городской суд для рассмотрения по существу.

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