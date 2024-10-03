В Башкирии две женщины избили и ограбили пенсионера

В Белебее двух женщин обвинили в ограблении и избиении пенсионера. Подробности рассказали в республиканской прокуратуре.

В июне две нетрезвые горожанки встретили на улице незнакомого 88-летнего мужчину. Они применили к нему физическую силу, сняли с шеи золотую цепочку и скрылись. Оказалось, мужчина имеет статус «Дети войны».