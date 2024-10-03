Уфимец проехал на велосипеде от Санкт-Петербурга до Владивостока

Путешествие длиной в 95 дней. Уфимец Семён Кучеров, один из основателей проекта «Уфимское Ожерелье», проехал на велосипеде от Санкт-Петербурга до Владивостока. По пути Семён останавливался в десяти крупных городах, где встречался с энтузиастами и читал лекции. Для 34-летнего велолюбителя это путешествие стало пятым, но впервые Кучеров совершил большой велопробег именно по нашей стране.
Семён выехал из Санкт-Петербурга 27 июня, а финишировал во Владивостоке на острове Русский 30 октября. 11 тысяч километров Кучеров преодолел на велосипеде за 95 дней. В среднем проводил в пути по десять часов. Команда «ВелоРоссия», костяк которой состоит из уфимцев, продвигает идею трансроссийского веломаршрута Санкт-Петербург — Владивосток, по которому проехал Кучеров. Уфа должна стать важной промежуточной точкой на этом пути.