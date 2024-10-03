Уфимец проехал на велосипеде от Санкт-Петербурга до Владивостока

В Португалии есть мыс Рока, самая западная точка Евразии, там стоишь, и с этого мыса все дороги идут на восток. А сам про себя думаю, что у нас на востоке — Владивосток в 2018-м, идея родилась и созрела.

Семён Кучеров, велотурист, соучредитель проекта «ВелоРоссия»