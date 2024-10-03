В Башкирии продолжается строительство обхода с. Толбазы

В Аургазинском районе полным ходом идёт строительство Западного обхода села Толбазы. Речь идёт о дороге протяжённостью почти шесть километров. Местные жители и автомобилисты с нетерпением ждут ее появления, поскольку она значительно сократит время в пути, к примеру, в сторону Давлеканово.

Пока погода позволяет, рабочие без остановки отсыпают грунт на еще труднопроходимую дорогу и выравнивают его с помощью экскаваторов. До конца года строителям нужно успеть немного не мало завести 124 тысячи кубометров земли и равномерно ее распределить на огромном участке в Аургазинском районе. Именно здесь строится так называемый западный обход села Толбазы, протяженностью почти шесть километров.

Первые результаты долгого и упорного труда подрядчиков видны только на поверхности. Под землёй, по словам строителей, они тоже есть. Это пять железобетонных пропускных труб. А еще водопровод с газопроводом, которые полностью переделали, и высоковольтная линия мощностью 10 киловатт. Ведь впереди подрядчикам нужно сделать новую двухполосную дорогу, которой тут никогда и не было.

Именно в данной дороге будут применяться новейшие технологии. Здесь будут уложены геотекстиль, геосетка. То есть конструктив какой. Устраивается насыпь земляного полотна, по насыпи земляного полотна 37 см ЩПС и после на подстилающий слой укладывается геосетка, это служит тому, чтобы усилить конструктив дорожной одежды.

Будущая объездная дорога межмуниципального значения должна разгрузить райцентр от тяжеловозов и сократить время в пути в сторону Давлеканово. Местные жители с нетерпением ждут западного обхода. Это и вопрос безопасности дорожного движения.

Рядом находится центральная районная больница, и много народу ходит туда пешком, мамы с колясками, и пожилым людям надо быть бдительными. Поэтому безопасные дороги для нас превыше всего. Замира Хусаинова, жительница с. Толбазы