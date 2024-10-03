С 1 октября в Уфе заработал Центр управления форумом «Россия — спортивная держава». Он расположился во Дворце борьбы и работает в круглосуточном режиме. Здесь можно получить ответы на все вопросы, касающиеся проведения 12-го международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который пройдёт в Уфе с 17 по 19 октября. Центр был организован за один месяц по аналогу того, который работал на Всемирных Играх Кочевников в Казахстане в сентябре.