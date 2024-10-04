В Уфе ученые обсудили вопросы освоения Арктики

В Уфе на площадке Музея полярников имени Валериана Альбанова ведущие мировые ученые обсудили вопросы освоения Арктики. Так, научные сотрудники Уфимского университета науки и технологий создали виртуальную модель, с помощью которой можно наблюдать и прогнозировать полярные сияния и другие экстремальные геофизические события в высокоширотных регионах планеты.