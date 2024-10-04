В Уфе стартовала осенняя декада старшего поколения

Участниками слёта стали 75 человек из разных уголков республики и России. Возраст отдыхающих – от 57 до 93 лет. Местом активного отдыха в этом году стал санаторий «Зеленая роща».

Помимо того, что пенсионеры будут поправлять свое здоровье на всевозможных процедурах до обеда, во второй половине дня для них подготовили различные мастер-классы и занятия по скандинавской ходьбе, а также лекции врачей, специалистов по защите прав потребителей, уроки танцев, аэробики и культурно-массовые мероприятия. Проект включен в региональную программу «Башкирское долголетие».