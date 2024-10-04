В Гафурийском районе Башкирии запущен новый газопровод

Долго ждали, конечно, газа, а сейчас газ дали, радуемся прямо аж. Чай кипятить очень даже хорошо. И горячая вода, и тепло. Утром встанешь – тепло, а без газа не так было, конечно, дровами – это вообще: вечером затопишь, утром просыпаешься – холодно, топить надо. Тем более зимой так вообще будет хорошо, тепло, как-то совсем по-другому будет.

Магера и Мунир Каримовы