В Гафурийском районе Башкирии запущен новый газопровод

Жители Гафурийского района получили долгожданное голубое топливо. Более 270 домов обеспечит теплом и газом новый межпоселковый газопровод.
В числе первых жителей, в чей дом пришло голубое топливо, стала семья Каримовых Гафурийского района. Для них это настоящий праздник. Всю жизнь в своём доме они мечтали о газе. И вот осенние холода встречают в тепле. Раньше дом отапливался дровами, а потом электричеством – теперь появился газовый котел.
Более 20 километров распределительных сетей позволят подключить к экологическому топливу три населённых пункта. Пуск нового газораспределительного пункта в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района – значимое событие для всех жителей.
В рамках программы догазификации и пятилетней программы «Газпрома» к экологичному топливу уже подключились жители многих районов Башкортостана. Подать заявку на проведение газа можно через интернет-площадки – портал единого оператора газификации или Госуслуги, а также через единые клиентские центры компании «Газпром межрегионгаз Уфа» или офисы МФЦ.