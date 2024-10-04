В Гафурийском районе Башкирии запущен новый газопровод

Жители Гафурийского района получили долгожданное голубое топливо. Более 270 домов обеспечит теплом и газом новый межпоселковый газопровод.

В числе первых жителей, в чей дом пришло голубое топливо, стала семья Каримовых Гафурийского района. Для них это настоящий праздник. Всю жизнь в своём доме они мечтали о газе. И вот осенние холода встречают в тепле.  Раньше дом отапливался дровами, а потом электричеством – теперь появился газовый котел.

Долго ждали, конечно, газа, а сейчас газ дали, радуемся прямо аж. Чай кипятить очень даже хорошо. И горячая вода, и тепло. Утром встанешь – тепло, а без газа не так было, конечно, дровами – это вообще: вечером затопишь, утром просыпаешься – холодно, топить надо. Тем более зимой так вообще будет хорошо, тепло, как-то совсем по-другому будет.

Магера и Мунир Каримовы

Более 20 километров распределительных сетей позволят подключить к экологическому топливу три населённых пункта. Пуск нового газораспределительного пункта в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района – значимое событие для всех жителей.

Фото №1 - В Гафурийском районе Башкирии запущен новый газопровод

Пусковые работы стали возможны по программе догазификации регионов 21-25. Данный объект – межпоселковый газопровод Нижнеарметово, с. Нижний Ташбукан, д. Верхний Ташбукан, д. Кургашла. Было выполнено также в трёх населённых пунктах более 13 км – это уже непосредственно обладатели этих поселков. Возможность газификации предоставлена 274 объектам.

Юрий Барышников, заместитель директора филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в городе Салават

В рамках программы догазификации и пятилетней программы «Газпрома» к экологичному топливу уже подключились жители многих районов Башкортостана. Подать заявку на проведение газа можно через интернет-площадки – портал единого оператора газификации или Госуслуги, а также через единые клиентские центры компании «Газпром межрегионгаз Уфа» или офисы МФЦ.

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