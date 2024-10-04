В Уфе в преддверии Дня учителя лучшим педагогам вручили премии

В республике в преддверии профессионального праздника чествовали лучших учителей русского, башкирского и родных языков. В список награжденных вошли и педагоги, преподающие учебные предметы на билингвальной и полилингвальной основах. Всего 100 специалистов получили сертификаты по 50 тысяч рублей.

В песне, ставшей гимном педагогов, раскрывается суть их профессии. Учителя ведут своих учеников сквозь годы детства, отрочества и юности, отдавая знания и помогая им найти жизненный путь. В этой сфере нет случайных людей, ведь обучение требует большой самоотдачи. Это не только ответственно, но и сложно.

В преддверии Дня учителя лучшие преподаватели башкирского, русского и родных языков республики встретились в Уфе. Им присудили премии в размере 50 тысяч рублей за результативную работу и вклад в развитие образования Башкортостана. Эти денежные поощрения – от правительства республики.

Среди награжденных и учителя, преподающие учебные предметы на билингвальной и полилингвальной основах. Школ, которые применяют такую практику, в республике девять, и они считаются одними из лучших в стране. В этих образовательных учреждениях обучаются более 8,5 тыс. детей, и число желающих учиться в них ежегодно растет. Предметные занятия ведутся на нескольких языках. Это еще один способ расширить круг знаний учащихся, обеспечить свободное владение языками и установить межкультурные связи.