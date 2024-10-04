В Межвузовском кампусе Уфы прошёл мастер-класс для сотрудников телестудий

В Межвузовском кампусе Уфы сотрудники телеканала «Салям» провели мастер-классы для работников телестудий из разных уголков республики. На образовательный форум съехались 62 представителя СМИ. Им рассказывали о том, как в современных и быстро меняющихся условиях правильно делать репортажи и как лучше всего рекламировать свой контент.