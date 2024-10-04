В Башкирии врачи рассказали подробности удаления косточки из лёгкого пациента

Ишимбайские врачи достали у пациента из лёгкого косточку черешни. Операцию провели специалисты центральной районной больницы. В отделение общей терапии поступил 74-летний мужчина с ослабленным дыханием.
Томография показала инородное тело в грудной клетке. Оно оказалось подвижным и перемещалось в легких при вдохе и выдохе. Операцию по удалению провел врач-эндоскопист Фанил Шамсутдинов. После проведенной процедуры пациента осмотрели, вскоре его выписали из стационара. Мужчина чувствует себя хорошо и не испытывает никаких осложнений.