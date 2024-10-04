В Башкирии врачи рассказали подробности удаления косточки из лёгкого пациента

Ишимбайские врачи достали у пациента из лёгкого косточку черешни. Операцию провели специалисты центральной районной больницы. В отделение общей терапии поступил 74-летний мужчина с ослабленным дыханием.

Томография показала инородное тело в грудной клетке. Оно оказалось подвижным и перемещалось в легких при вдохе и выдохе. Операцию по удалению провел врач-эндоскопист Фанил Шамсутдинов. После проведенной процедуры пациента осмотрели, вскоре его выписали из стационара. Мужчина чувствует себя хорошо и не испытывает никаких осложнений.

Процедура длилась около получаса, включая обезболивание перед обследованием. Обычно у нас в районе бывает один-два случая в год. Чаще всего это косточки, семечки.

Фанил Шамсутдинов, заведующий эндоскопическим отделением Ишимбайской центральной районной больницы
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