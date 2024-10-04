В Башкирии задержали пьяного мотоциклиста

В Бурзянском районе благодаря неравнодушному жителю удалось задержать пьяного водителя. Информацию о нерадивом участнике дорожного движения сообщили в чат-бот ГАИ.

На 51 км автодороги Старосубхангулово-Мраково инспекторы заметили мужчину на мотоцикле, который подозревался в нетрезвом вождении. Его остановили и провели медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.