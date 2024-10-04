В Уфе действует запрет на выезд из города для большегрузов и НЕФАЗов

С сегодняшнего дня, 4 октября, с 15:00 часов, движение для больших автобусов и грузовых автомобилей массой более 10 тонн по старому Затонскому мосту запрещено.

Отметим, мостовое сооружение было возведено в 1971 году и в настоящее время его состояние оценивается как предаварийное: мост нуждается в капительном ремонте. По рекомендациям специалистов нагрузку на мост снизили. В этой связи тяжеловесный транспорт будет выезжать из Уфы по новому мосту по выделенной крайней левой полосе.