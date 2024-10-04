В Башкирии прокуратура проверяет элеватор, на который пожаловались жители

Прокуратура проводит проверку деятельности элеватора в Бирском районе. Там местные жители жаловались на пыль и шелуху, которая летит с предприятия. Сотрудники Бирской межрайонной прокуратуры совместно со специалистами Роспотребнадзора, Министерства природопользования и экологии выехали на элеватор.