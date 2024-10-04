Четыре проекта из Башкирии выиграли грант «Агротуризм»

Более 36 миллионов рублей выиграли представители крестьянско-фермерских хозяйств Башкортостана. Конкурс организован Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Отбор на грант «Агротуризм» прошли четыре проекта, среди которых и глэмпинг, расположенный в Чишминском районе близ деревни Теперишево.

Теплый пол, горячая вода, камин. Сразу и не скажешь, что это купольный дом посреди леса. Глэмпинг расположился на берегу реки Теперишка. Между величественными соснами и стройными березами установлены гостевые дома – четыре малых и один большой. За комфортом и досугом гостей следят основательно, поэтому и спрос на отдых в купольных домах большой.

Но гостей это место привлекает по другой причине. Глэмпинг является частью крестьянско-фермерского хозяйства, и главное направление отдыха – агротуризм. На территории фермы живут пятнистые олени, куры черной китайской породы, павлины, коровы абердин-ангусской породы и башкирские лошади.

Само крестьянско-фермерское хозяйство существует уже 32 года и за это время с 50 гектаров земли и трех голов скота выросло до более 2000 гектаров пашни и 500 голов крупнорогатых и лошадей. В год предприятие приносит более до 5 тысяч тонн зерновых.